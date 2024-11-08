أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم مجمعات استخبارات في صور

#عاجل جيش الدفاع هاجم مجمعات استخبارات وأخرى لقيادة وسيطرة عمل من داخلها عناصر من حزب الله في مدينة صور جنوب لبنان
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو مساء اليوم على مقرات قيادة لحزب الله عمل من داخلها قادة وعناصر في حزب الله في قلب المناطق المدنية بالقرب من مدينة صور في جنوب… pic.twitter.com/clXQjyGiYI
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم مجمعات استخبارات وأخرى لقيادة وسيطرة عمل من داخلها عناصر من حزب الله في مدينة صور جنوب لبنان
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو مساء اليوم على مقرات قيادة لحزب الله عمل من داخلها قادة وعناصر في حزب الله في قلب المناطق المدنية بالقرب من مدينة صور في جنوب… pic.twitter.com/clXQjyGiYI