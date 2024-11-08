أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم مجمعات استخبارات في صور

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت مساء اليوم على مقرات قيادة لـ"حزب الله" عمل من داخلها قادة وعناصر في الحزب في قلب المناطق المدنية قرب مدينة صور في جنوب لبنان".



وكتب عبر اكس:



"يستولي "حزب الله" بشكل ممنهج على مناطق مدنية في أنحاء لبنان كلّها، بهدف تنفيذ عمليات ومخططات واضعًا عناصره وقادته ضمن المناطق المدنية. هذه الأنشطة تهدد سلامة مواطني دولة لبنان.



خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قض الجيش الاسرائيليّ على عشرات المخربين في جنوب لبنان. كما استهدفت طائرات سلاح الجو المنصات الصاروخية التي أطلقت منها القذائف الصاروخية نحو عكا ومنطقة أحيهود في وقت سابق اليوم.



كما استهدفت الطائرات مستودعات أسلحة ومباني عسكرية عديدة في جنوب لبنان.



تشكل هذه الهجمات جزءًا إضافيًا من الجهود المستمرة للجيش لضرب النشاط العسكري لحزب الله وعرقلة محاولاته ترميم قدراته العسكرية."