حبشي للـLBCI: على حزب الله إعادة النظر في تقديراته والشيخ قاسم تخطى الخطوط الحمراء

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن "ايران تقاتل على الجبهة اللبنانية"، مشيرا إلى أنه "في وقت كان الامين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله يستشهد والطائفة الشيعية في لبنان تحترق كانت ايران تفاوض على النووي".



وشدد حبشي، في حديث للـLBCI، على أن الاجتماع اللبناني على أمر يكون واحد من خلال المؤسسات الدستورية".



ورأى أن "الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للمرة الاولى تخطّى في خطاباته خطوطًا حمراء لم يتخطّها السيّد نصرالله من قبل ومنها التشكيك في الجيش اللبنانيّ".



واشار حبشي إلى أنه "في الخطابات التي نسمعها في الداخل اللبنانيّ نرى اختلافًا كبيرًا إذ إنّ لبنان منقسم بين جهتين، جهة تريد استكمال الحرب نحو الانتصار وجهة تراهن على الدولة نحو حماية اللبنانيين".



واعتبر أن "حزب الله" يضع الطائفة الشيعية في شعور الخطر الوجوديّ، معتبرا أنه على حزب الله أن يعيد النظر في تقديراته.



ايضا، أكد أنه أيًّا كان الرئيس الأميركيّ فلن يتغيّر أمر في لبنان لأنّ السياسة الأميركية حرصة على حماية إسرائيل.



من جهة أخرى، وجّه عضو تكتل الجمهورية اللوم إلى المسيحيين الذين غطوا ثنائي أمل-حزب الله وطيروا جلسات انتخاب الرئيس، وقال:" هم نفسهم لا يعرفون كيف سيتبرون منه اليوم".

