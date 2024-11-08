صليبا للـLBCI: من الضروري أن نفهم كلبنانيين بمفردنا ما هي مصلحتنا

أكدت النائبة نجاة عون صليبا أنه "علينا ان نرى كيف يمكننا إعادة بناء الدولة التي هدمها حزب الله و السلطة الموالية له"، معتبرة أن "هذا هو النصر الحقيقي".وأوضحت صليبا، في حديث للـLBCI، أن "هناك فرقا بين اللبناني الذي خسر كل شيء وقرر الدفاع عن ارضه وبين المقاومة الايرانية التي تنفذ أجندة ايرانية على أرض لبنان".وشددت على أن "الدول لن تقول لايران أن تقف جانبا كما أنه من الضروري أن نفهم كلبنانيين بمفردنا ما هي مصلحتنا ومن واجبنا تطبيق الدستور".وقالت:" إذا نجتمع على انتخاب رئيس للجمهورية نقول "لا" لايران".واشارت صليبا إلى أننا "لا نريد التفاهم على انتخاب رئيس بل نريد تطبيق الدستور والالتزام بالنتائج والمواعيد والدموقراطية"، معتبرة أن "الدموقراطية التوافقية هي التي أوصلتنا إلى هنا".