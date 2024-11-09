#عاجل جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية



🔸خلال ساعات الليلة الماضية، أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على مقرات قيادة وموقع لانتاج الأسلحة وبنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله الارهابي في الضاحية الجنوبية… pic.twitter.com/VAsUzm8skD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 9, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ "طائرات سلاح الجو - بتوجيه استخباراتيّ دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية - أغار على مقرات قيادة وموقع لإنتاج الأسلحة وبنى تحتية أخرى تابعة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت".وكتب عبر اكس:"يضع "حزب الله" منشآته داخل الأحياء السكنية ويضع ممتلكاته وسط المدنيين كجزء من أسلوبه القتالي حيث يعتبر ذلك مثالًا آخر على استغلال الحزب سكان لبنان دروعًا بشرية.قبل الغارات، اتُخذت عدة إجراءات لتقليل احتمالية وقوع إصابات بين المدنيين، بما في ذلك توجيه تحذيرات مسبقة لسكان المنطقة."