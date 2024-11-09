#عاجل جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸خلال ساعات الليلة الماضية، أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على مقرات قيادة وموقع لانتاج الأسلحة وبنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله الارهابي في الضاحية الجنوبية… pic.twitter.com/VAsUzm8skD
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 9, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸خلال ساعات الليلة الماضية، أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على مقرات قيادة وموقع لانتاج الأسلحة وبنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله الارهابي في الضاحية الجنوبية… pic.twitter.com/VAsUzm8skD