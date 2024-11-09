الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)

تمكّن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في موقف للسيارات في شارع الحمرا.



وكشف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أن خبيرا من قبلهم توجه الى مكان الحريق ليقوم بالكشف اللازم لمعرفة سبب الحريق.



وقال في حديث للـLBCI: "جهود الدفاع المدني وفوج الاطفاء انصبت لعدم امتداد النيران الى المباني المجاورة ومع الأسف هناك أضرار كبيرة بالسيارات والمباني وهناك شخص رمى بنفسه من شرفة منزله ولكنه لم يتوفَّ".