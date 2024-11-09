خلوة بين دريان وميقاتي قبيل جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعقدا خلوة قبيل انضمام رئيس الحكومة الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.



ولدى مغادرته قال الرئيس ميقاتي: "في كل الاجتماعات التي نعقدها نلمس وحدة اللبنانيين وتضامنهم وحرصهم على هذه الوحدة. سررت بهذا الاجتماع للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وكانت توجيهات صاحب السماحة بضرورة التركيز على الوحدة والكلمة الجامعة واستيعاب الجميع".