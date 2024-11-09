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"الصحة" تنشر الجدول الثالث المفصل لتوزيع الأدوية على مراكز الرعاية التي تقدم الخدمات للنازحين
أخبار لبنان
2024-11-09 | 04:41
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"الصحة" تنشر الجدول الثالث المفصل لتوزيع الأدوية على مراكز الرعاية التي تقدم الخدمات للنازحين
نشرت وزارة الصحة العامة لوائح تفصيلية بكميات الأدوية التي تم تلقيها بهبات ومساعدات للبنان ويتم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم الخدمات للنازحين في كل من المحافظات اللبنانية.
***للإطلاع على اللوائح،
اضغط هنا
.
كما نشرت لوائح بحزم أدوية الأمراض المزمنة التي يتم توزيعها على مراكز الرعاية من ضمن برنامج تعاون مع منظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
***للإطلاع على اللوائح،
اضغط هنا
.
وأعلنت أنه سيتم نشر هذه اللوائح بشكل دوري حرصا على ابقاء الرأي العام والمعنيين كافة على اطلاع.
كما أن اللوائح موجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة.
أخبار لبنان
وزارة الصحة
الأدوية
مراكز الرعاية
نازحين
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