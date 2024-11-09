حريق الحمرا تابع... تضرر 25 سيارة وأبنية طالتها النيران

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان، أن عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبالتعاون مع فوج إطفاء بيروت، تمكنوا من إخماد النيران التي اندلعت قرابة الساعة ٨،٢٠ من صباح اليوم في مولد كهرباء وخزانات المازوت التابعة له، وعدد كبير من السيارات المركونة بالقرب منه والأبنية المجاورة لرقعة الحريق في منطقة الحمرا.



وقد شدد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على ضرورة إبعاد الخطر عن القاطنين في المباني السكنية التي طالتها النيران، فتم استقدام السلم الآلي لإخلاء المواطنين ونقلهم الى مكان آمن.



وبحسب بيان المديرية العامة للدفاع المدني، فقد رمى عامل أجنبي بنفسه من أحد الطوابق العليا فتم نقله إلى المستشفى. كما تعرضت مواطنة لاصابة فتم نقلها الى المستشفى.



واقتصرت الأضرار على الماديات (٢٥ سيارة متضررة) وأضرار في الأبنية التي طالتها النيران.