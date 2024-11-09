المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى: المطلوب هو مواجهة ما يُظهر الكِيان الصهيونيّ والانتقال إلى الفعل

جدّد المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "الذي يعمل جاهدًا للخروج من المحنة، التي يعيشها لبنان واحتواء تداعيات العدوان الصهيونيّ".



وشدد، في مؤتمر صحافيّ، على ضرورة تمسّك اللبنانيين بوحدتهم الوطنية وموقفهم الموحّد في رفض العدوان الصهيونيّ الهمجيّ و"هما الضمانة الأساسية للصمود في وجه إسرائيل".



وقال: "إنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، التي تتمحور حولها القضايا العربية وهي قضية محقّة ليكون للفلسطينيين دولتهم عاصمتها القدس."



وأضاف أنّ المطلوب هو مواجهة ما يُظهر الكِيان الصهيونيّ والانتقال إلى الفعل، نظرًا إلى ما تملكه الدول من وسائل التأثير.



ولفت إلى أنّ لبنان بات معرّضًا للمخاطر والضياع وأنّ إسرائيل تسعى إلى تدمير النسيج الطائفيّ فيه.



وحثّ الدولة بمؤسساتها كلّها، على احتضان النازحين وتوفير متطلبات الصمود.



وشكر الدول الشقيقة والصديقة التي سارعت إلى الاغاثة.