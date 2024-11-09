حصيلة محدثة للغارات على مدينة صور: 7 شهداء و46 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارات الإسرائيلية على مدينة صور أدت إلى سقوط 7 شهداء من بينهم طفلتان وإصابة 46 آخرين بجروح، إضافة إلى أشلاء سيتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي.



ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة بحثا عن مفقودين.