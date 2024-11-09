فوج إطفاء بيروت شارك في إخماد حريق الحمرا... وتعرض أحد العناصر للإصابة

أعلن فوج إطفاء بيروت أن رجال فوج الإطفاء عملوا بمؤازرة الدفاع المدني على اخماد حريق شب بمولدات كهربائية في منطقة الحمرا وأتى على عدد من السيارات وحاصر عددا من المواطنين في المباني الملاصقة لموقع الحريق.



وقال في بيان: "بعد التدخل السريع والجهود الجبارة، تم القضاء على النيران وإخلاء المحتجزين يإستعمال السلالم الآلية والعادية وتمت معالجتهم ميدانياً من ضيق تنفس واختناق بإستثناء رجل وإمرأة من التابعية البنغلادشية سقطا أثناء محاولتهم الهروب من سطح المبنى وتم نقلهما إلى المستشفى وهما على قيد الحياة".



وأفاد البيان بتعرض أحد عناصر فوج الإطفاء للإصابة وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.