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الصليب الأحمر أعلن فتح مركزه الصحي في صور الأسبوع المقبل

أخبار لبنان
2024-11-09 | 09:45
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الصليب الأحمر أعلن فتح مركزه الصحي في صور الأسبوع المقبل
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الصليب الأحمر أعلن فتح مركزه الصحي في صور الأسبوع المقبل

أعلن الصليب الأحمر اللبناني - قطاع الخدمات الطبية الإجتماعية في بيان، أن مركزه الصحي المتواجد في صور سيفتح أبوابه أيام الاثنين، الأربعاء والجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر، ابتداء من الإثنين ١١/١١/٢٠٢٤. 

وأفاد بأنه خلال هذه الأيام سيتواجد طبيب من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ١٢ ظهراً، بالإضافة إلى خدمة توزيع الدواء طوال الأيام، مشيرا الى أن هذه الخدمات ستكون مجانية.

أخبار لبنان

الصليب الأحمر

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صور

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