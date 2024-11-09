الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تقرير لجنة الطوارئ الرقم 41: مذكرة للأحوال الشخصية تسهيلاً لأمور النازحين

أخبار لبنان
2024-11-09 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 41: مذكرة للأحوال الشخصية تسهيلاً لأمور النازحين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 41: مذكرة للأحوال الشخصية تسهيلاً لأمور النازحين

 وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 41 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:

خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 68 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (34 غارة) والجنوب (19غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12475 إعتداء.
صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 19 شهيداً و 91 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3137 شهداء و14016 جريحاً.
لتاريخه تم فتح 1158 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين وقد بلغ عدد مراكز الايواء المعتمدة التي  وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 989 مركزاً.
وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 190035 نازحاً (44680 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.
من تاريخ 23 أيلول لغاية 9 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 372050 مواطناً سورياً و 198521 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.
تعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الازمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.
تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية اليوم السبت بياناً أعلنت فيه عن إصدار مذكرة رقم 75 تاريخ 7\11\2024 تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين النازحين من أماكن سكنهم.                                                                                                                                                                                                

أخبار لبنان

الطوارئ

الرقم

مذكرة

للأحوال

الشخصية

تسهيلاً

لأمور

النازحين

LBCI التالي
حملة استباقية بمواجهة القرار 1701 (الشرق الأوسط)
"الشرق الأوسط" تكشف مسار رسالة ترمب للبنانيين في أميركا من المحادثات إلى التوقيع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:16

مذكرة من المديرية العامة للأحوال الشخصية لتسهيل حصول النازحين على بيانات قيد إفرادية

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-02

تقرير لجنة الطوارئ الرقم 35: 109 غارات جوية و71 شهيداً و169 جريحاً

LBCI
أمن وقضاء
2024-10-29

تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-07

تقرير لجنة الطوارئ الـ 39: 121 غارة و53 شهيداً خلال 24 ساعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:30

بيرم للـLBCI: بري ناقش بـ1701 أمّا 1559 "ما حدا جاب سيرتو"

LBCI
أمن وقضاء
14:29

طوارىء الصحة: ثمانية شهداء في حصيلة محدثة للغارات على دير قانون راس العين في قضاء صور

LBCI
أمن وقضاء
14:20

جمعية كشافة الرسالة الإسلامية نعت 6 شهداء من مسعفيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-09-29

"كنت خي ما ولدتو امي"... يوسف حداد: نفسي حزينة حتى الموت

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-19

غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-07-08

بايدن سيلتقي رئيس وزراء بريطانيا الجديد الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
2024-09-28

إتصال بين السيسي وميقاتي تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا

LBCI
أمن وقضاء
13:36

آثار الحرب الإسرائيلية على الإقتصاد اللبناني: تدمير الأسواق التجارية وإغلاق المحال

LBCI
أخبار دولية
13:34

من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:33

عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…

LBCI
أمن وقضاء
13:29

أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

النازحون في لبنان تحت وطأة الحرب: تحديات صحية ومعيشية متفاقمة مع إقتراب الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

حريق كبير في الحمرا والسبب: مولدات الكهرباء

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:00

مقدمة النشرة المسائية 09-11-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:44

حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)

LBCI
أمن وقضاء
14:56

أدرعي: إنذار إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
16:21

رويترز نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: قطر أبلغت حماس قبل عشرة بأيام بأنها لم تعد موضع ترحيب في الدوحة

LBCI
حال الطقس
02:16

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول

LBCI
أخبار لبنان
01:02

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
08:21

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية

LBCI
أخبار لبنان
03:58

الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
11:19

خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More