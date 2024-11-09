تقرير لجنة الطوارئ الرقم 41: مذكرة للأحوال الشخصية تسهيلاً لأمور النازحين

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 41 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:



خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 68 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (34 غارة) والجنوب (19غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12475 إعتداء.

صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 19 شهيداً و 91 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3137 شهداء و14016 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 1158 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين وقد بلغ عدد مراكز الايواء المعتمدة التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 989 مركزاً.

وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 190035 نازحاً (44680 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 9 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 372050 مواطناً سورياً و 198521 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

تعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الازمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية اليوم السبت بياناً أعلنت فيه عن إصدار مذكرة رقم 75 تاريخ 7\11\2024 تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين النازحين من أماكن سكنهم.