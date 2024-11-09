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بيرم للـLBCI: بري ناقش بـ1701 أمّا 1559 "ما حدا جاب سيرتو"

أخبار لبنان
2024-11-09 | 14:30
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بيرم للـLBCI: بري ناقش بـ1701 أمّا 1559 &quot;ما حدا جاب سيرتو&quot;
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بيرم للـLBCI: بري ناقش بـ1701 أمّا 1559 "ما حدا جاب سيرتو"

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الى ان  "الخروقات الإسرائيلية حتى اليوم بلغت ما يزيد عن 38000 وقيادة حزب الله هي التي تعلن موقفها بشأن الـ1701".

وقال في حديث للـLBCI "قدّمت شكوى الى منظمة العمل الدولية، لأن لبنان موقِّع على اتفاقيات لحماية بيئة العمل فكيف أن تتحوّل أجهزة مثل بايجر الى عبوات ناسفة أثناء ممارسة العمل؟، وتجربتنا مع المنظمات الدولية غير مشجعة جدًا بصراحة لكننا نؤمن بسياسة التراكم".

واضاف " سنهزم إسرائيل وقد كسرنا صورتها وليس الجديد علينا أن نتهجّر من بيوتنا ولكن الجديد أن نتنياهو قد تهجّر من بيته خوفًا من مسيرات المقاومة، ولم يستطع أحد الدفاع عنا إلا المقاومة ونحن ندافع عن وجودنا أمام عدو".

وتابع "نحن أقوياء وسنخرج من هذه الحرب أكثر قوة مع حرصنا على البلد، وان الاسرائيلي يريد سحق حزب الله لكي يكون لديه حريّة الحركة في لبنان، وان الحروب تقاس بنتائجها والمقاومة لا تعطي جوائز مسبقة للإسرائيلي".

وأكد بيرم أن "الرئيس نبيه بري ناقش بـ1701 أمّا 1559 "ما حدا جاب سيرتو"، ولم يُطرح موضوع فصل لبنان عن غزّة".

وختم قائلًا "سنعيد بناء ما تهدم بنسبة 100% وهكذا فعلنا سابقًا وسنعيد العمار وسنرفع رايات المقاومة وصور السيد نصرالله والعلم اللبناني".

أخبار لبنان

للـLBCI:

بـ1701

"ما

سيرتو"

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