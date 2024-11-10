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الراعي هنأ ترامب: نرى من الضرورة القصوى التمديد لقائد الجيش
أخبار لبنان
2024-11-10 | 04:22
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الراعي هنأ ترامب: نرى من الضرورة القصوى التمديد لقائد الجيش
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الراعي هنأ ترامب: نرى من الضرورة القصوى التمديد لقائد الجيش
رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه من الضرورة القصوى التمديد لقائد الجيش.
وقال في عظة قداس الأحد: "بعيدًا من كلّ غاية، وبالنظر فقط إلى خير البلاد ووحدة الجيش وتشجيعه في الظروف الراهنة، نرى من الضرورة القصوى التمديد لقائد الجيش بسبب الظروف الإستثنائيّة الراهنة وهي: الفراغ الرئاسيّ في سنته الثالثة، والحرب المتّسعة رقعتها في الجنوب وضاحية بيروت وبعلبكّ والهرمل وسواها، ووحدة الجيش، وتشجيعه، واستقراره، وتماسكه".
ولفت الراعي الى أن فقدان السنة الدراسية في المدارس الرسمية والخاصة المشغولة بالنازحين أو الواقعة في أماكن الغارات والقصف الإسرائيلي التدميري المقصود، خسارة كبيرة تلحق بأطفالنا وشبابنا، قائلا: "يجب على الوزارة المعنيّة والحكومة إيجاد أمكنة أفضل للنازحين، وتأمين التربية والتعليم حماية لأجيالنا الطالعة".
وأضاف: "نضمّ صوتنا إلى صوت النواب والشخصيّات، في مناشدة منظّمة اليونيسكو في حماية المواقع الأثرية والتاريخية في لبنان من الغارات الإسرائيليّة على بعلبك وصور وصيدا وغيرها من المواقع التاريخية والأثرية التي هي من التراث العالمي. إنّ حمايتها جزء من الحضارة الإنسانيّة الذي ينتمي إلى تراثنا العالمي والدولي المشترك. وإن مهمة منظمة اليونسكو تعزيز السلام من خلال التعليم والعلوم والثقافة، ومن هذا القبيل نوجه إليها هذا النداء".
من جهة أخرى، هنأ البطريرك الماروني دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتّحدة، قائلا: "يسعدنا أن نهنّئ الولايات المتحدة الأميركية بانتخاب رئيس جديد لها هو السيد دونالد ترامب، ونهنئه شخصيا بانتخابه الذي نرجوه فاتحة خير للبنان والمنطقة. فيتوصل الرئيس الجديد بالوسائل الدبلوماسيّة إلى وقف للنار دائم بين إسرائيل وحزب الله، والتعاون في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بأسرع وقت ممكن، رئيس يقود جميع المفاوضات بشأن لبنان، ويعيد المؤسّسات الدستورية إلى حالها الطبيعيّة".
أخبار لبنان
الراعي
قائد الجيش
ترامب
القصف الإسرائيلي
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