قبلان: مجلس النواب لم ولن ينعقد لانتخاب رئيس جمهورية بلا النواب الشيعة

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أن مجلس النواب لم ولن ينعقد لانتخاب رئيس جمهورية بلا النواب الشيعة.



وقال في بيان: "للضرورة الوطنية العليا أقول: مجلس النواب لم ولن ينعقد لانتخاب رئيس جمهورية بلا النواب الشيعة، ولم يُخلَق بعد من يستطيع عزل الشيعة في لبنان، والوقت الآن لحماية لبنان وهو محكوم بالتوافق وبديل التوافق خراب، والرئيس نبيه بري هو فقط وفقط المرجعية الدستورية لأي دعوة نيابية، وهو أكبر ضامن وطني بالبلد، والبلد مأزوم ومحقون والإعلام نار، وهناك من يلعب بالفتنة، والنفوس مشحونة، والمخاطر هائلة".



وأضاف: "كفى تحريضا والتزموا اللسان الجمعي واتركوا اللحظة للشراكة والتضامن وليس للتفريق والتمزيق، وحماية لبنان أكبر مصلحة وطنية على الإطلاق، والشغل على تقسيم اللبنانيين فتنة مدمّرة وخطأ ليس بعده خطأ، وقيمة لبنان الوطنية من قيمة حدوده الجنوبية وواقعه السيادي، وقيمة الشيعة من قيمة أخوتهم المسلمين والمسيحيين، وقيمة لبنان من قيمة طائفته اللبنانية وشراكته الوطنية، ودعونا من لعبة الخوّة السياسية لأنها انتحار ومن يبدأها ينتحر. ولجماعة الصقور أقول: لبنان التوافقي مصلحة وطنية عليا، وحماية السلم الأهلي أكبر ضرورات لبنان، والحل بالبلد واحد لا يتجزأ، ولبنان ليس تفصيلاً بالسياسة الدولية، وما يجري الآن حرب استراتيجية لا سابق لها، ولا بديل عن حماية لبنان".