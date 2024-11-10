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وزير الصحة للـ LBCI يذكّر بالخط الساخن: ليس هناك أي دواء مقطوع
أخبار لبنان
2024-11-10 | 05:57
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وزير الصحة للـ LBCI يذكّر بالخط الساخن: ليس هناك أي دواء مقطوع
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وزير الصحة للـ LBCI يذكّر بالخط الساخن: ليس هناك أي دواء مقطوع
أعلن وزير الصحة فراس الابيض أن هناك تقريبا ما يعادل الـ230 الى 240 ألف نازح في مراكز الإيواء ومن بين هؤلاء يوجد تقريبا حوالى 45 ألف شخص بحاجة الى أدوية أمراض مزمنة كون 20% من سكان لبنان اصلاً تعاني من أمراض مزمنة.
واضاف للـ LBCI: "منذ بداية الأزمة حضّرنا لوائح الأدوية التي سنحتاجها وتواصلنا مع وزارة الخارجية وأرسلنا عبرها هذه اللوائح الى سفاراتنا والقنصليات في الخارج وشاركنا هذه اللوائح مع الدول ومع الجاليات، وبشكل عام 90% من الأدوية التي وصلت الى لبنان كمساعدات هي من الأدوية التي نحتاجها، رغم أن كمية المساعدات التي وصلت للشأن الصحي لا تغطي كل الاحتياجات".
وشدد على أن ليس هناك أي دواء مقطوع ولدينا أدوية تكفي أقله لـ4 أشهر، ولكل دواء البديل في السوق، وقال: "أدوية الأمراض المزمنة هي بشكل عام مؤمنة ، الا أن المشكلة في أن المرضى معتادون على نوع معين منها، في حين نقدم "الجينيريك" في مراكز الرعاية أو أنواع أخرى". وتابع: "هناك حاجة أكبر لأدوية الأمراض الحادة (كالرشح والتهاب المعدة والاسهال) بسبب الاكتظاظ في مراكز الإيواء ونعمل على تأمين المطلوب ورفع الجهوزية".
وذكّر وزير الصحة بالخط الساخن 1214 للمرضى خصوصا مرضى السرطان و 1787لمشاكل النازحين الاخرى والتأخير في الردّ وارد بسبب الضغط إذ أن هناك ما يزيد عن 2000 اتصال يرد يومياً.
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