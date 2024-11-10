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بو حبيب في الاجتماع الوزاري في الرياض: لبنان عازم على تعزيز انتشار قواته المسلّحة في الجنوب اللبناني
أخبار لبنان
2024-11-10 | 06:28
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بو حبيب في الاجتماع الوزاري في الرياض: لبنان عازم على تعزيز انتشار قواته المسلّحة في الجنوب اللبناني
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الاسلامية المشتركة في الرياض، أن وقف إطلاق النار وإعادة التزام تطبيق القرار الرقم 1701 أفضل من استمرار الحرب، مشددا على أن لبنان عازم على تعزيز انتشار قواته المسلّحة في الجنوب اللبناني.
وأشار الى أن "لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت إلى دعم العالمين العربي والإسلامي ومساندتهما لإيقاف حرب إلغاء لبنان التنوع والتعايش بين الأديان والحضارات".
وقال بو حيبب: "تعلمون جيداً الظروف المأساوية التي يمرُّ بها لبنان وما وصلت إليه الأمور، حيث تقتل إسرائيل يومياً العشرات وأحياناً المئات بصورة ممنهجة لا تمييز فيها بين نساء، وأطفال، وشيوخٍ، وطواقم طبية، وصحافيين، ومدنيين. كما لم يسلم تاريخنا، وتاريخ الإنسانية جمعاء من معالم أثرية تعود لآلافِ السنين، وبساتين زيتونٍ معمرة، من التدميرِ والحرقِ، بهدف إنشاء منطقة عازلة على طول المناطقِ الحدودية الجنوبية للبنان، خالية من الحياة، وغيرِ قابلة للعيش، ما يشكل نمطاً جديداً من "الإرهاب البيئي" الهادفِ إلى ضربِ وانعدامِ الحياةِ البيولوجيةِ والإنسانية".
وأضاف: "يحتاج لبنان اليوم، أكثر من أي وقت مضى إلى دعمِ ومساندة العالَمَيْن العربي والإسلامي، طالباً أن تكونوا كما عهِدناكم في كلّ المحنِ والأزمات، السندَ والعضدَ والشقيقَ لإيقاف حرب إلغاء لبنان التنوعِ، والتعايشِ بين الأديان والحضارات، هذه الحرب التي تشنُّها إسرائيل علينا، في محاولة لإعادتنا إلى العصرِ الحجري كما توعّدت به، لغايات ومصالح آنية، ورُبّما شخصية ونفعية".
وأشار الى أن "لبنان عبّر بوضوح عن موقفِه ورؤيتِه لحلٍ مستدامٍ عبرَ المطالبةِ أولاً بوقفٍ فوري لإطلاقِ النار، وإعادة الهدوء والإستقرارِ إلى الحدود، وعودة النازحينِ كافة من جانبي الحدودِ إلى مدنِهم وبلداتهِم وقراهُم، من خلالِ التطبيقِ الشاملِ والمتوازي لقرارِ مجلس الأمن 1701، بحيثُ تكونُ السلطةُ الشرعيةُ الوحيدةُ جنوبَ نهر الليطاني هي سلطة حكومة لبنان، ولا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان وفقا لما نصّ عليه القرار المذكور أعلاه".
وقال: "في نفسِ الإطار، فإنَّ لبنانَ عازمٌ على تعزيزِ إنتشارِ قواتِه المسلحة في الجنوب اللبناني، وقد قررت الحكومة اللبنانية تطويعَ وتدريبَ حوالي 1500 عسكري تمهيداً لإرسال 5000 جنديٍ إضافيٍ لينضموا إلى حوالي 4500 متواجدين أصلا في هذه المنطقة. ونأملُ أيضاً دعمَكُم ومساندَتكم لتوفيرِ متطلباتِ هذا الإنتشار".
وأكد أن لبنان يشدد على تمسّكه بقوات حفظ السلامِ العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وتقديرِه لما تقدمه من تضحيات، وإدانته لأي إعتداء يطال أفرادها أو مقرّاتها، ويتعهد بتعزيزِ التعاونِ معها وفقاً لمبادئ وثيقة الوفاقِ الوطني حول بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والتي أٌقِرَّت في مؤتمرِ الطائف في المملكة العربية السعودية".
وقال: "إننا نرى أن أنصاف الحلول من خلال وقف إطلاقِ النار وإعادة الإلتزامِ بتطبيقِ القرار 1701 أفضل بكثيرٍ من استمرارِ الحرب. لكنّ أقصر الحلول لإرساء هدوء مستدامٍ جنوب لبنان بوابتها الحلول الكاملة. هذا يعني بأنه كلما استمرت إسرائيل بخروقاتها البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان، وكلما تهربت من إظهارِ الحدود البرية المعترف بها دولياً والمرسّمة بين لبنان وفلسطين عام 1923، والمصادق عليها في إتفاقيةِ الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية الموقعة في جزيرة رودوس عام 1949 بإشراف ورعاية الأمم المتحدة، كلما ساهمت بالتأسيسِ لحروب مستقبلية نعمل جاهدين لتلافيها".
وأضاف: "أناشدُكم اليوم أن تقفوا إلى جانبِنا ليعودَ لبنان وطن التآخي والعيشِ المشترك والسلام، والوجهةُ السياحيةُ والثقافيةُ لكلِ العربِ والمسلمين. فنحنُ نتطلعُ ونحتاجُ إلى دعمٍ عربي – إسلامي، سياسيٍ ومعنويٍ وإنسانيٍ في هذه اللحظاتِ الحرجةِ التي نمرُّ بها. ونحن نتأملُ بأن تقفوا إلى جانبِنا بكلِ ما لديكم من قدراتٍ، وعلاقاتٍ، وطاقاتٍ لوقفِ الحربِ والعيشِ بسلامٍ والنهوضِ مجدداً".
أخبار لبنان
بو حبيب
الرياض
لبنان
الجنوب اللبناني
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