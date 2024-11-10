الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روابط التعليم الرسمي تعلن العودة إلى التدريس وتستمهل حتى صدور جدول بدل الانتاجية
أخبار لبنان
2024-11-10 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
روابط التعليم الرسمي تعلن العودة إلى التدريس وتستمهل حتى صدور جدول بدل الانتاجية
أعلنت روابط التعليم الرسمي العودة إلى التدريس.
وقالت في بيان بعد اجتماع لها اليوم: "إنّ الأجواء المحيطة بالعام الدراسي هي أجواء قاهرة وغير عادية ولذلك كان قرار الروابط قد اتّخذته سابقا بالامتناع عن بدء التدريس حتى إقرار بدل الإنتاجية وهو مطلب محق، وكان الهدف من ذلك دعم موقف أي مسعى لتحسين ظروف الأستاذ والمعلم على حد سواء. إنّ الروابط تؤكد لأساتذتها ومعلميها الأوفياء أنها وضعت هدفها بمضاعفة بدل الإنتاجية وسعت إلى تحقيقه، واليوم قد تحقق ما قيمته أربعة رواتب وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين، وقريباً جداً سيتم الحصول على راتبين بعد صدور المرسوم الذي أعدته وزارة التربية وأرسلته في طريقه القانونية وهذا يعني الحصول على ٦ رواتب".
وطالبت الروابط وزير التربية الاصرار على رفع بدل الانتاجية للملاك والمتعاقدين وتحسين الرواتب ورفع أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم.
وقالت: "نظرا للظروف والتحديات الكبرى التي يمر فيها جميع اللبنانيين بما فيهم الأساتذة والمعلمين النازحين من بيوتهم قسرا الى خارج أو داخل لبنان بسبب العدوان الصهيوني الغاشم على قراه ومدنه وشعبه، نحن الروابط التعليم الرسمي الثلاث وانطلاقًا من حرصنا على التعليم الرسمي وطلابه وحفاظًا على حقوق جميع أساتذته من ملاك ومتعاقدين وعلى صون وحدتهم وتماسكهم، ندعو الزملاء لمن استقر وضعه أو يستطيع لبدء التدريس اعتباراً من صباح الغد حتى اصدار جدول بدل الانتاجية ويبنى على الشيء مقتضاه، حيث لا يتجاوز مطلع الاسبوع من الشهر المقبل، وخلال هذه الفترة تستمر المفاوضات مع الوزارة والحكومة للوصول إلى بدل عادل ومنصف".
وأضافت: "كموقف وطني وتاريخي تقف الروابط داعمة الى جانب وصفّ كل من لم يستطع الالتحاق بالتعليم من معلم او أستاذ او مدرسة او ثانوية او معهد رسمي، نتيجة لظروف النزوح المستجدة واعتبار حقه مصانا ويستمر بتقاضي جميع حقوقه المادية بما فيها الحوافز والتقديمات وإلا ستتخذ الروابط الموقف المناسب وصولا إلى الإضراب المشروع".
وطالبت الروابط بالاستمرار بدفع بدل النقل عوضاً عن تأمين الانترنت وتأمين مقوّمات التعليم المعتمدة من انترنت وتجهيزات وغيرها للمعلم والاستاذ والطلاب على حد سواء.
وتحتفظ الروابط بحقها في إعلان أي تحرك بناءً على مقتضيات المرحلة.
أخبار لبنان
روابط التعليم الرسمي
التدريس
بدل الانتاجية
التالي
محصلة الشهداء في منطقة صور...وتطورات الجبهة الأمامية والمواجهات على الحدود
العدوان والتدمير الممنهج لبعلبك يتواصل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-11-02
قرار للحلبي حول تحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025
أخبار لبنان
2024-11-02
قرار للحلبي حول تحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025
0
أخبار لبنان
2024-10-29
بدء التدريس عن بعد في الجامعة اللبنانية...
أخبار لبنان
2024-10-29
بدء التدريس عن بعد في الجامعة اللبنانية...
0
خبر عاجل
2024-10-14
تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
خبر عاجل
2024-10-14
تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-06
الحلبي يعطي الحرية في العودة إلى التدريس... على أن توقع المدارس إقرارًا
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-06
الحلبي يعطي الحرية في العودة إلى التدريس... على أن توقع المدارس إقرارًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:42
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد مدفعية منطقة بليدا في حزب الله
أمن وقضاء
11:42
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد مدفعية منطقة بليدا في حزب الله
0
أخبار لبنان
11:37
نتنياهو يؤكد أنه أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة البايجر
أخبار لبنان
11:37
نتنياهو يؤكد أنه أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة البايجر
0
أمن وقضاء
11:20
3189 شهيدًا و14078 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 53 شهيدًا و99 جريحًا
أمن وقضاء
11:20
3189 شهيدًا و14078 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 53 شهيدًا و99 جريحًا
0
أمن وقضاء
11:19
تعميم صورة المفقودة القاصر ريان السبع
أمن وقضاء
11:19
تعميم صورة المفقودة القاصر ريان السبع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:20
3189 شهيدًا و14078 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 53 شهيدًا و99 جريحًا
أمن وقضاء
11:20
3189 شهيدًا و14078 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 53 شهيدًا و99 جريحًا
0
أخبار لبنان
2024-11-07
أدرعي: هاجمنا مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في بيروت
أخبار لبنان
2024-11-07
أدرعي: هاجمنا مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في بيروت
0
آخر الأخبار
2024-11-03
القناة 12 الإسرائيلية: التحصين يشمل إضافة أكثر من 200 ملجأ في بلدات بالجولان والجليل الأعلى والغربي
آخر الأخبار
2024-11-03
القناة 12 الإسرائيلية: التحصين يشمل إضافة أكثر من 200 ملجأ في بلدات بالجولان والجليل الأعلى والغربي
0
علوم وتكنولوجيا
2024-09-26
ميتا تكشف النقاب عن نظارات متصلة تشكل مستقبل الهواتف الذكية
علوم وتكنولوجيا
2024-09-26
ميتا تكشف النقاب عن نظارات متصلة تشكل مستقبل الهواتف الذكية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:32
الاشقر: المساعدات الخارجية المالية تُربط بشرط البدء بتدريس النازح غير اللبناني
أخبار لبنان
08:32
الاشقر: المساعدات الخارجية المالية تُربط بشرط البدء بتدريس النازح غير اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
07:11
مناطق في لبنان تنعم بالاستقرار بعيدا عن دائرة التصعيد...اليكم المشهد من برمانا
تقارير نشرة الاخبار
07:11
مناطق في لبنان تنعم بالاستقرار بعيدا عن دائرة التصعيد...اليكم المشهد من برمانا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:08
تفاصيل المشهد الميداني الاسرائيلي وحقيقة التقدم في الاتصالات لوقف النار
تقارير نشرة الاخبار
07:08
تفاصيل المشهد الميداني الاسرائيلي وحقيقة التقدم في الاتصالات لوقف النار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
محصلة الشهداء في منطقة صور...وتطورات الجبهة الأمامية والمواجهات على الحدود
تقارير نشرة الاخبار
07:06
محصلة الشهداء في منطقة صور...وتطورات الجبهة الأمامية والمواجهات على الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
06:59
العدوان والتدمير الممنهج لبعلبك يتواصل
تقارير نشرة الاخبار
06:59
العدوان والتدمير الممنهج لبعلبك يتواصل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
آخر المستجدات من المجزرة الإسرائيلية الجديدة التي طالت هذه المرة بلدة علمات
تقارير نشرة الاخبار
06:58
آخر المستجدات من المجزرة الإسرائيلية الجديدة التي طالت هذه المرة بلدة علمات
0
أخبار لبنان
05:57
وزير الصحة للـ LBCI يذكّر بالخط الساخن: ليس هناك أي دواء مقطوع
أخبار لبنان
05:57
وزير الصحة للـ LBCI يذكّر بالخط الساخن: ليس هناك أي دواء مقطوع
0
أخبار لبنان
05:36
أكثر من 20 شهيدأ في علمات بينهم اطفال... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
05:36
أكثر من 20 شهيدأ في علمات بينهم اطفال... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
05:22
استمرار عملية رفع الأنقاض في علمات - جبيل (فيديو)
أخبار لبنان
05:22
استمرار عملية رفع الأنقاض في علمات - جبيل (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
12:37
ندى كوسا: نجمة في الكون
موضة وجمال
12:37
ندى كوسا: نجمة في الكون
2
أخبار لبنان
14:53
أدرعي: قلناها بوضوح حربنا ليست ضد الشعب اللبناني..حربنا ضد حزب الله
أخبار لبنان
14:53
أدرعي: قلناها بوضوح حربنا ليست ضد الشعب اللبناني..حربنا ضد حزب الله
3
خبر عاجل
04:56
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على علمات في قضاء جبيل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 12 شخصا من بينهم 3 أطفال
خبر عاجل
04:56
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على علمات في قضاء جبيل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 12 شخصا من بينهم 3 أطفال
4
خبر عاجل
03:29
غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة علمات - قضاء جبيل
خبر عاجل
03:29
غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة علمات - قضاء جبيل
5
آخر الأخبار
16:23
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها
آخر الأخبار
16:23
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها
6
خبر عاجل
06:23
إنتشال 23 شهيداً من تحت أنقاض المنزل المستهدف في علمات والعمل جار للبحث عن آخرين ونقل ٦ جرحى ممن كانوا في محيط المنزل الى المستشفيات المجاورة
خبر عاجل
06:23
إنتشال 23 شهيداً من تحت أنقاض المنزل المستهدف في علمات والعمل جار للبحث عن آخرين ونقل ٦ جرحى ممن كانوا في محيط المنزل الى المستشفيات المجاورة
7
آخر الأخبار
17:08
يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي: هناك تقدم ملموس في المحادثات بخصوص الجبهة الشمالية ويدور حديث حول اتفاق جيد جدا لإسرائيل يلبي مصالحها بشكل أمثل
آخر الأخبار
17:08
يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي: هناك تقدم ملموس في المحادثات بخصوص الجبهة الشمالية ويدور حديث حول اتفاق جيد جدا لإسرائيل يلبي مصالحها بشكل أمثل
8
خبر عاجل
10:38
تدابير سير إعتبارًا من مساء الغد بسبب أعمال صيانة فواصل التمدد على المسلك الغربي من جادة إميل لحود
خبر عاجل
10:38
تدابير سير إعتبارًا من مساء الغد بسبب أعمال صيانة فواصل التمدد على المسلك الغربي من جادة إميل لحود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More