مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد وعشرة جرحى في بعلبك الهرمل

صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة للغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل اليوم، حيث أدت الغارة على مفرق سرعين إلى استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح. كما أدت الغارة على حي بيت اللقيس إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.