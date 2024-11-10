بلدية زغرتا - إهدن تطالب البلديات المجاورة برفع التعديات عن خط المياه الرئيسي

أعلنت بلدية زغرتا - إهدن في بيان عزمها منع التعديات على خط المياه الرئيسي الذي يغذي محلة العقبة في زغرتا.



ودعت مصلحة مياه زغرتا، بمؤازرة القوى الأمنية، الى رفع التعديات من المصدر إلى نقطة التوزيع.



كما ناشدت البلدات المجاورة التعاون مع وزارة الطاقة لصيانة أقنية الري لمنع استخدام مياه الشرب للري، الأمر الذي يفاقم الأزمة.



وأكدت البلدية أنها ستتقدم بإخبار للمراجع المختصة وستدعم مصلحة المياه بكل امكاناتها لضمان عدالة التوزيع، داعيةً المواطنين الى تسديد الرسوم لضمان تقديم الخدمات بشكل فعال.