بو حبيب إلتقى في الرياض وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق وسوريا وتركيا ومصر

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، كلا من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزراء خارجية الأردن، العراق، سوريا وتركيا ومصر.