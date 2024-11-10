نتنياهو يؤكد أنه أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة البايجر

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى، أنه أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة البايجر التي يحملها عناصر من حزب الله في أيلول الماضي، على ما قال المتحدث باسمه عومير دوستري لوكالة فرانس برس.



وأوضح المتحدث أن نتنياهو قال في خلال مداخلة أمام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي إنه أعطى موافقته على هذه العملية التي لم يكن قد تم تبنيها حتى الآن.