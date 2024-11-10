عطية: الولايات المتحدة الوحيدة القادرة على مفاوضة حزب الله... وهذ ما قاله رئاسيًا

رأى النائب سجيع عطية أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على مفاوضة حزب الله وأنه اذا اوقف الحزب الحرب ولم توقف اسرائيل عدوانها فستصبح بلا رادع.



وطالب عطية في حديث للــLBCI إسرائيل بتنفيذ القرار 1701.



وقال عطية: "حزب الله لا يزال يشكل هاجسًا أمنيًا ونحن علينا الإلتفات اليوم إلى ما يمكن أن نقوم به".



واعتبر أن "حزب الله حزب لديه منطق ومن المؤكد أن هناك اعادة تقييم لما حصل"، مشددا على أن "هذه الازمة يجب ان تزيدنا مصاهرة ووحدة".



ولفت الى أن رئيس جلس النواب نبيه بري أصبح متحمسًا للحل.



وأكد عطية أنه يجب خلق تسوية مشرفة ودعم الجيش اللبناني والاقتصاد الوطني.



وفي ملف رئاسة الجمهورية، رأى عطية أن انتخاب رئيس يساعد في وقف الحرب.



وكشف أنه "سنشهد حيوية في الملف الرئاسي الاسبوع المقبل مع قدوم السفير السعودي وليد بخاري".



وفي موضوع التمديد لقائد الجيش، رأى أنه "لا مانع من التمديد له اذا لم يكن هناك بديل له".









