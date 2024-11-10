القرم يتحدث للـLBCI عن وضع قطاع الإتصالات

أعلن وزير الإتصالات أن "في Touch، هناك 175 محطة خارج الخدمة من بينها 9 محطات مدمرة بشكل كامل و11 بشكل جزئي، أما في Alfa فهناك 161 محطة عاطلة عن الخدمة."



وأوضح القرم في حديث للـLBCI إلى أن "المحطات المدمرة تقع في الضاحية والجنوب والبقاع."



وأكد أن "هناك خطر على الإنترنت في لبنان فالأجواء اللبنانية مفتوحة والإسرائيلي يتجول فيها كما يريد."



ولفت إلى أننا "توصلنا مع Microsoft إلى Whitelisting لـTeams كي يتمكن الأساتذة والتلاميذ في القطاع الرسمي من الدخول إلى Teams من دون إنترنت وذلك عبر التعريف عن أرقامهم ونحن نعمل على هذه الآلية."



أما في القطاع الرسمي، فأشار القرم إلى أن ننا "أرسلنا قرارًا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى مضاعفة سرعة وكمية الانترنت بالسعر نفسه على غرار ما حصل في فترة جائحة كورونا."



وقال: "تحدثت مع الهيئات الإقتصادية في موضوع Starlink لكن هناك عقبات والآن يبدو أن الشركة "إنقلبت علينا"."



وأضاف: "الطبقة التي تستعملها Starlink مختلفة عن OneWeb وSES وهي التي تزودها بسرعة أكبر، ومشكلتنا أمنية مع هاتين الشركتين وتتعلق بالـData."



كذلك، كشف أن "مشروع الـFiber Optics نُفذ منه 25%، والمشروع الذي كنت أعمل عليه في الإنترنت غير الشرعي تم رفضه."

