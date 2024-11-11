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وزارة العدل التايوانية: أجهزة البيجر من إنتاج شركة فرونتير جروب إنتيتي...وهي خارج تايوان
أخبار لبنان
2024-11-11 | 03:26
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وزارة العدل التايوانية: أجهزة البيجر من إنتاج شركة فرونتير جروب إنتيتي...وهي خارج تايوان
كشف مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية اليوم الاثنين إنه لا يوجد دليل على تورط شركات تايوانية في إنتاج أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان في أيلول.
وذكر المكتب في بيان أن شركة جولد أبوللو التايوانية لم تنتج أجهزة بيجر من طراز إيه.آر-924 منذ سنوات، وأن الأجهزة من إنتاج شركة اسمها فرونتير جروب إنتيتي وهي شركة خارج تايوان.
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