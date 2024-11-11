مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: لن تستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة...ولم يصلنا أي شيء رسمي بشأن وقف العدوان

كشف مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف أنه حتى الان لم يصل الى لبنان او اليهم اي شيء رسمي او مقترحات محددة بشأن وقف العدوان، قائلا: "لا اتوقع ان يكون هناك من شيء محدد قريباً".وأعلن أن المقاومة الاسلامية تضخ المزيد من الصواريخ كمّاً ونوعاً ولدى حزب الله ما يكفي من السلاح والمؤن لحرب طويلة يستعدون لها على الجبهات كافة، وقال: "جوابنا على ما يرددونه عن أنّ مخزوننا الصاروخيّ قد تراجع هو التذكير باليوم الذي طالت فيه صواريخنا ضواحي تل أبيب وحيفا".وتوجه عفيف لمقاتلي المقاومة الاسلامية، قائلا: "إن وقائع الميدان في يدكم انتم وحدكم وستكون لها الكلمة الفصل في السياسة والقرار وعلى ضوء قتالكم وصمودكم يتحدد مصير مقاومتكم وربما مصير الشرق الاوسط بكامله".بالمقابل، توجه لاسرائيل بالقول: "طالما أنكم عاجزون عن القتال البري والتقدم البري وطالما انكم عاجزون عن السيطرة الفعلية على الارض وستبقوا عاجزين فلن تحققوا اهدافكم ولن يعود سكان الشمال ابداً".واشار الى أن بعد 45 يومًا من القتال الدامي ما زال العدو عاجزًا عن احتلال قرية لبنانية واحدة ولدينا عناصر حاسمة في الميدان ومنها إرادة المقاومين ولدينا الأرض التي تعرفنا ونعرفها.وعن العلاقة مع الجيش اللبناني، أوضح عفيف أن "علاقتنا بالجيش اللبناني كانت وتبقى متينة وقوية ونقدّر دوره ونقول لمن قاتلوا الجيش وقتلوا ضباطه إنكم لن تستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة وكلاهما كلٌّ بطريقته وامكاناته في معركة الدفاع عن لبنان واللبنانيين".ولفت الى أن نشوء حزب الله لم يكن سوى ردة فعل طبيعية على الاحتلال، واضاف: "يشكون ويقولون إنّهم تعبوا من الحرب وهم لم يطلقوا طلقة ضد العدو ويسألوننا عن أيّ ميدان نتحدث فنقول لهم إنّنا نتحدث عن البطولة والشرف التي عجز عبرها العدو من احتلال أي قرية، ونعلم أنّ الكلفة عالية والثمن كبير وليس لدينا حالة إنكار كما تزعمون لكنّنا نعرف ما في صدور شعبنا من الصبر والدعاء".