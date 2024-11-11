رئيس الحكومة العراقي يلتقي ميقاتي: تضامن العراق الكامل مع لبنان

استعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في الرياض، مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، على هامش القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزّة ولبنان، آخر التطورات في مجريات العدوان، والجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب، ومنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.



وجدد السوداني لميقاتي تضامن العراق الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، ووقوفه إلى جانب كل الجهود الرامية لحماية الشعب اللبناني وسيادته على أرضه، في ظرف حساس وحرج إزاء ما يتعرض له من عدوان، فضلاً عن تأكيد سيادته مُضي العراق في إرسال مواد الإغاثة والمساعدات بما يعضّد من صمود الشعب اللبناني.



من جانبه، أعرب ميقاتي عن تقديره لمواقف العراق الداعمة والمبدئية إزاء لبنان، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود والعمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان على لبنان وغزة.