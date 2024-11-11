ميقاتي: لدعم موقفنا بوجوب وقف العدوان الاسرائيلي والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة



شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اولوية وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار. وطلب "دعم موقف لبنان بوجوب وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة".



وضمن سلسلة اجتماعات لميقاتي في الرياض، قبيل عقد القمة العربية الاسلامية بعد ظهر اليوم، جدد ملك الاردن تأكيد دعمه للبنان في مواجهة المحنة الصعبة التي يمر بها، مشددا على "استمرار الاردن في دعم الجيش لتمكينه من تنفيذ مهامه في الجنوب".



وأيضاً، بحث ميقاتي العلاقات الثنائية مع رئيس الحكومة ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وتجديد وقوف الكويت الى جانب لبنان على الصعد كافة.



كما عبّر ميقاتي عن شكر العراق لوقوفه الدائم الى جانب لبنان خلال لقاء مع نظيره العراقي، بحيث اشار الأخير إلى أنه في صدد ارسال مساعدات عاجلة لدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة.



اضافة الى ذلك، اشار رئيس وزراء ماليزيا الى أن بلاده بصدد تقديم مساهمة مالية للبنان لدعمه في الظروف الصعبة التي يمر بها.