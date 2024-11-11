درغام زار دار الفتوى موفدا من باسيل: ليس هناك من واحدة تسبق الأخرى بالأولوية

أعلن النائب أسعد درغام موفدا من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى دار الفتوى، أنه جرى الحديث عن "موم البلاد وهموم عكارية خصوصا على صعيد عكار بقضية النازحين من إخواننا في لبنان، والنازحين السوريين أيضا والذين استوعبتهم عكار بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. كما تكلمنا بالوضع اللبناني، وكذلك بالأولويات التي لدينا، وهي أولويات انتخاب الرئيس، وأولويات وقف إطلاق النار، وتلك هي أولى الأولويات وليس هناك من واحدة تسبق الأخرى بالأولوية".



واشار بعد لقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى أنه جرى الاتفاق على أن يكون التواصل مستمرا.