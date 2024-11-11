ميقاتي: نؤكد التزام الحكومة بالقرار 1701 وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن لبنان يمرّ بأزمة تاريخية مصيرية تهدد حاضره ومستقبله، مشددا على أنه لا يمكن لاسرائيل ان تستمر في عدوانها وانتهاك سيادته من دون حسيب او رقيب.



وقال ميقاتي في خلال مشاركته في القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزّة ولبنان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على صعيد قادة ورؤساء الدول: "نحن في صدد انشاء صندوق تمويلي باشراف اممي لاعادة الاعمار ومساعدة النازحين".



ودعا لوقف العدوان فورا وارساء دعائم الاستقرار المستدام، مؤكدا التزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1701 بمندرجاته كافة وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية لحفظ السلام، والعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الحدود المعترف بها دوليا.



وشكر ميقاتي الدول التي دعمت وتدعم لبنان، داعيا الى مساندة الدولة اللبنانية والاستمرار في ارسال المساعدات.