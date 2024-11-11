وزير الشؤون ورئيسة الصليب الاحمر الدولي يسلمان عيادة نقالة لاهالي مرجعيون

سلم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في لبنان سيمون كازابيانكا اشليمان عيادة نقالة لأبناء منطقة مرجعيون وذلك في مبنى بلدية جديدة مرجعيون، بمشاركة فاعليات المنطقة البلدية والاختيارية والدينية والاجتماعية.



وخلال الاجتماع، أطلع الحجّار المجتمعين على الخدمات التي ستقدّمها العيادة النقّالة على مدى 5 أيام في الأسبوع، في ظلّ توقّف العمل في مستشفى مرجعيون الحكومي. كما استمع الحجّار الى حاجات الصامدين، واعداً بالعمل على تلبيتها في وقتٍ قريب، مشدّداً على" أهمية دعم الصامدين في قراهم وتأمين الحدّ الأدنى من حاجاتهم الأساسية".



من جهتها اعلنت اشليمان "دعمها لحاجات ابناء المنطقة"، منوهة "بالعلاقة المثمرة والجيدة مع وزارة الشؤون ممثلة بالوزير الحجار".



تجدر الاشارة الى ان العيادة النقالة سوف تقدم خدمات صحية للاهالي في قرى منطقة مرجعيون وتضم فريقا طبيا متخصصا، وتقدم معاينات طبية مختصة، وادوية للامراض المزمنة والحادة ، كما ستؤمن دعما نفسيا واجتماعيا في حالات الطوارئ.

وَتحتوي العيادة على ماكينة لتخطيط القلب ولفحص السكري والضغط ولفحص الاذن وصورة بموجات الصوتية للمرأة الحامل ومعدات طبية متنوعة، بهدف تقديم الرعاية الصحية الأولية للجميع.



