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تعميم لنهرا بالكشف الفوري والميداني على المولدات الكهربائية للتأكد من التزام أصحابها معايير السلامة العامة والشروط المطلوبة

أخبار لبنان
2024-11-11 | 08:56
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تعميم لنهرا بالكشف الفوري والميداني على المولدات الكهربائية للتأكد من التزام أصحابها معايير السلامة العامة والشروط المطلوبة
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تعميم لنهرا بالكشف الفوري والميداني على المولدات الكهربائية للتأكد من التزام أصحابها معايير السلامة العامة والشروط المطلوبة

أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تعميما، طلب فيه من القائمقامين وبلديات قضاء طرابلس إجراء الكشف الفوري والميداني على المولدات الكهربائية للتأكد من التزام أصحابها معايير السلامة العامة وبالشروط الفنية والبيئية المطلوبة في تشغيل واستثمار المولدات الكهربائية.

وجاء في التعميم:

"الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات محافظ لبنان الشمالي، تعميم رقم ٢٠٢٤/٦ موجه الى جانب القائمقامين وبلديات قضاء طرابلس. بعد الحادثة المؤسفة التي حصلت مؤخراً في منطقة الحمرا في وسط بيروت، حيث أدى احتكاك كهربائي الى احتراق مولد في مرآب للسيارات وانفجار خزانات المازوت التابعة له مما تسبب باشتعال عدد كبير من السيارات واندلاع حريق هائل طال الأبنية المجاورة للمرآب، لذلك وحفاظاً على السلامة العامة وتفادياً لتكرار الحادثة التي تسبب أضرارا مادية كبيرة إضافة الى حالة هلع بين السكان، واستنادا الى قانون حماية البيئة رقم ٤٤٤/۲۰۰۲ وعطفاً على المادة ٧٤ من قانون البلديات التي أناطت بالبلديات مسؤولية مراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات، يُطلب الى جانب القائمقامين ودائرة البلديات التعميم على كل البلديات في محافظة الشمال، كل في ما خصه:

- إجراء الكشف الفوري والميداني على المولدات الكهربائية للتأكد من التزام أصحابها معايير السلامة العامة وبالشروط الفنية والبيئية المطلوبة في تشغيل واستثمار المولدات الكهربائية، خصوصا داخل الأحياء والمباني والشقق السكنية أو الأماكن المغلقة، التأكد من اتباع الارشادات وشروط الوقاية المطلوبة عند استخدام المولدات سيما لناحية: وجود مطافئ حريق للحرائق بالقرب من المولد، التأكد من مكان تركيز المولد في مكان مخصص محكم الاغلاق بعيدا عن الحرارة أو الرطوبة أو عن الخزانة الرئيسية للكهرباء الكشف على التوصيلات الكهربائية للمولد والتأكد من انطباقها على معايير السلامة العامة، التأكد من وجود صيانة دورية للمولد وعدم تسرب الزيوت والوقود من الخراطيم التابعة له، ومن عدم زيادة الأحمال أو أي سوء استخدام للمولد اتخاذ الاجراءات اللازمة رفعاً للضرر وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

للاطلاع وإجراء المقتضى وإفادتنا بالسرعة الممكنة عن الإجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الخصوص مئة بالمئة.

طرابلس في ٢٠٢٤/١١/١١، رمزي نهرا".

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