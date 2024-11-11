أمانات السجل العقاري في بعبدا الشوف عاليه والمتن اعتذرت هذا الاسبوع عن استقبال المواطنين.. وآلية عمل في كسروان وجبيل

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، أن" أمانات السجل العقاري في بعبدا الشوف عاليه والمتن تعتذر هذا الاسبوع عن استقبال المواطنين".



ولفتت المديرية في بيان، الى أن "أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء في 12 تشرين الثاني 2024 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".



وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.



- كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)



ويشار الى ان مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.