طائرة اغاثية سعودية جديدة تصل الى بيروت

يستمر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تسيير الجسر الجوي الاغاثي الىلبنان بوصول الطائرة الاغاثية الثانية والعشرون الى مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت، وعلى متنها مساعدات إغاثية شملت مواد غذائية وايوائية وحقائب صحية.