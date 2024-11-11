الجيش: توقيف مواطنين في عاليه لتورطهم في إشكال داخل إحدى المدارس التي تؤوي نازحين

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عاليه المواطنين (ك.م.) و(ع.ع.) و(ر.ر.) لتورطهم في إشكال داخل إحدى المدارس التي تؤوي نازحين، وكان الموقوف (ك.م.) قد أقدم على إطلاق النار أثناء الإشكال، وضُبط في حوزته سلاح حربي.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.