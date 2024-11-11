ولي العهد السعودي استقبل ميقاتي... وبحث في الوضع الراهن في لبنان

استقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مساء اليوم، في مقر انعقاد القمة العربية والاسلامية غير العادية في الرياض.



وخلال اللقاء، تم البحث في الوضع الراهن في لبنان والعدوان الاسرائيلي عليه والعلاقات الثنائية بين البلدين.