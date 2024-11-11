مقدّمة النشرة المسائيّة 11-11-2024

في الرياض قمة عربية اسلامية استثنائية جدول أعمالها لبنان وغزة .

في واشنطن .

في لبنان ، الكلمة للميدان ، وفي مقابل ضربات إسرائيل ، كلام لحزب الله بلسان مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب الحاج محمد عفيف يعلن فيه أن "مفهومنا للإنتصار والهزيمة منع العدو من تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، أما عدم المقاومة فهو الهزيمة الكاملة والاستسلام المذل وهذا ما لم يكن ولن يكون، نعلم أن الكلفة عالية والثمن كبير ولا نتجاهل وليس لدنيا إنكار للواقع" ، يعني ، في مفهوم حزب الله المواجهة مستمرة على رغم " الكلفة العالية والثمن الكبير" .

وفيما حزب الله يحافظ على هذا السقف المرتفع ، كان لبنان في القمة العربية والاسلامية يعلن بلسان الرئيس ميقاتي:

التزام الحكومةً اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية لحفظ السلام، والعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الحدود المعترف بها دوليا.

غدًا يوم آخر ، وتبقى الكلمة للميدان حتى إشعار آخر ، والمنتظر هو ما سيصدر من واشنطن ، ومنها لا مؤشرات إلى قرب عودة الوسيط آموس هوكستين، على الأقل في غياب المواعيد له سواء في عين التينة أو في السرايا الحكومية .

وقد تكون الفترة بين اليوم ودخول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب البيت الأبيض ، فترة انهماك أميركي في ترتيب البيت الداخلي قبل أو بالتوازي مع الاهتمام بالملفات الخارجية وبينها اشرق الأوسط ولبنان.