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بعد استهداف مبنى يقطن فيه نازحون... إليكم آخر المستجدات من بلدة عين يعقوب في عكار
أخبار لبنان
2024-11-11 | 16:16
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بعد استهداف مبنى يقطن فيه نازحون... إليكم آخر المستجدات من بلدة عين يعقوب في عكار
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بعد استهداف مبنى يقطن فيه نازحون... إليكم آخر المستجدات من بلدة عين يعقوب في عكار
للمرة الأولى منذ بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي مساء مبنى يقطن فيه نازحون في بلدة عين يعقوب في عكار.
وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، بأن الغارة أدت في حصيلة أولية إلى سقوط ثمانية شهداء وإصابة أربعة عشر آخرين بجروح.
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