وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان وسنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء أنه أكد مجددا خلال اجتماع مع قادة الجيش أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله بكل قوتها وأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار.



وقال في منشور على منصة إكس "في لبنان لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا".

