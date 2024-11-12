أدرعي لسكان الضاحية: لإخلاء هذه المباني

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ptOQB8CrDq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2024

توجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة حارة حريك، كاتبًا:"أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيليّ بقوة على المدى الزمنيّ القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر."