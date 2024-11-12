أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: إنذارًا ثانيًا لكم

#عاجل 2/3 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق:

🔸 حارة حريك

🔸الغبيري

🔸الليلكي



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني… pic.twitter.com/aUESBJG0ej — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2024

توجّه النتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية بإنذار ثانٍ وتحديدًا الموجودين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق:🔸 حارة حريك🔸الغبيري🔸الليلكيوقال: "أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيليّ بقوة على المدى الزمنيّ القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر."