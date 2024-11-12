استقدمهما للعمل في الزيتون ثم ارتكب جريمته... هذا ما حصل في محمرش البترونية

أقدم شاب سوري يعمل، ناطورا في بلدة محمرش، على إطلاق النار من سلاح صيد على شقيقتين سوريتين استقدمهما يوم امس للعمل في الزيتون، فأردى الأولى وأصاب الثانية بجروح تم نقلها إلى المستشفى.



حضرت الأجهزة الأمنية وعناصر الادلة الجنائية إلى المكان للتحقيق.