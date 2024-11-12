لقاء جمع ولي عهد المملكة العربية السعودية بميقاتي... بحث في العدوان الاسرائيليّ

استقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقر انعقاد القِمّة العربية والاسلامية غير العادية في الرياض.



وبُحث، خلالها، في الوضع الراهن في لبنان والعدوان الاسرائيليّ عليه والعلاقات الثنائية بين البلدين.