بالأرقام... الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان منذ الفجر

الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان (جنوب نهر الليطاني) منذ الفجر:



- غارة على بلدة البازورية الساعة 12:30 بعد منصف الليل استهدفت منزلًا.

- غارة على بلدة دبعال استهدفت منزلًا.

- غارة على بلدة دبعال استهدفت منزلًا.

- غارة على بلدة مزرعة مشرف استهدفت منزلًا.

- غارة على الطريق العام بين بلدتي ارزون و صريفا استهدفت منزلًا.