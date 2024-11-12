ميقاتي يلتقي بري في عين التينة



إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وضع رئيس المجلس في أجواء ونتائج القمة العربية الاسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية واللقاءات والإتصالات التي أجراها على هامش مشاركته في أعمال القمة.



وكان اللقاء مناسبة، تم في خلالها عرض للتطورات سياسيا وميدانيا وملف النازحين.