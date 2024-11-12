إليكم بعض المشاهد من سلسلة الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية بعد تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلي لإخلاء أربعة أحياء فيها.



وفي لقطات بثتها وكالة فرانس برس، يمكن مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الأحياء المستهدفة المتاخمة لبيروت، فيما تردّد صدى الانفجارات في العاصمة.



وفي أحياء الضاحية التي غادرها معظم سكانها بعد تصعيد الحرب بين حزب لله وإسرائيل، سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف في الهواء بهدف التنبيه إلى ضرورة الإخلاء، وفقا لشهود وكالة فرانس برس.