التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في مباحثات عين التينة

حضرت التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في مباحثات، في عين التينة، أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، غداة مشاركته في أعمال القِمة العربية الإسلامية المشتركة، التي عقدت أمس في العاصمة السعودية الرياض.



وبحث بري آخر في المستجدات السياسية والميدانية مع رئيس الـ"حزب التقدميّ الإشتراكيّ" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد حزبيّ.









