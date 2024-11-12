تيمور جنبلاط زار عين التينة على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي

زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة على رأس وفد ضم عضوي كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية والميدانية.