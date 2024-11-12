أدرعي: إليكم بيانًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:

🔸 شقرا, حولا, مجدل سلم, طلوسة, ميس الجبل, صوانة, قبريخا, يحمور, ارنون, بليدا, محيبيب, برعشيت, فرون, غندورية



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ikFJU7aAk0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2024

توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي ببيان إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:شقرا, حولا, مجدل سلم, طلوسة, ميس الجبل, صوانة, قبريخا, يحمر, ارنون, بليدا, محيبيب, برعشيت, فرون, غندوريةنشاطات حزب الله تجبر الجيش للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكممن أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.كل من هو موجود قرب عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك."