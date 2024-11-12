أدرعي: إليكم بيانًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸 شقرا, حولا, مجدل سلم, طلوسة, ميس الجبل, صوانة, قبريخا, يحمور, ارنون, بليدا, محيبيب, برعشيت, فرون, غندورية
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ikFJU7aAk0
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸 شقرا, حولا, مجدل سلم, طلوسة, ميس الجبل, صوانة, قبريخا, يحمور, ارنون, بليدا, محيبيب, برعشيت, فرون, غندورية
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ikFJU7aAk0